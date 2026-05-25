Нетаньяху распорядился усилить удары по "Хезболле"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил военным усилить удары по ливанскому шиитскому движению "Хезболла", сообщают ближневосточные СМИ.

"Мы не замедляемся. Напротив, я потребовал ускориться, - сказал он. - Мы будем активнее наносить удары, и мы уничтожим "Хезболлу"".

Это заявление было сделано на фоне того, как США и Иран пытаются согласовать сделку о прекращении боевых действий, в том числе - между Израилем и "Хезболлой" в Ливане.

Ранее 25 мая ливанские СМИ сообщали о серии израильских ударов по южным районам страны. По их данным, четыре человека погибли, еще три пострадали в районе Эн-Набатия.

Ливан и Израиль в апреле согласовали перемирие. При этом армия Ливана не принимала участия в конфликте с Израилем, боевые действия вело движение "Хезболла", которое не является участником договоренностей о перемирии. В итоге израильские военные и "Хезболла" в целом ограничили масштабы своих операций, но периодически наносят удары по позициям друг друга.

15 мая сообщалось, что представители Ливана и Израиля в США решили продлить заключенное в апреле перемирие еще на 45 дней.

Хроника 28 февраля – 25 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Биньямин Нетаньяху Израиль Иран Ливан США Хезболла
