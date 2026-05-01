Израильские военные нанесли удары по 40 целям "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что за минувшие сутки атаковали на юге Ливана 40 целей, связанных с движением "Хезболла".

"За минувший день ЦАХАЛ осуществила удары и разрушила более чем 40 инфраструктурных объектов "Хезболлы" в различных районах на юге Ливана. Среди пораженных целей - командные центры, где находились террористы, военные сооружения и дополнительные объекты", - говорится в сообщении в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Также в ЦАХАЛ заявили, что перехватили три подозрительные воздушные цели до того, как они перелетели из Ливана в Израиль, затем сбили еще БПЛА. Кроме того, израильские системы ПВО атаковали воздушную цель в зоне на юге Ливана, где действовали военнослужащие Израиля.

Между тем, по данным ливанских СМИ, израильский авиаудар привел к гибели двух человек в городе Набатия аль-Фаука. Продолжались рейды израильских военных в районе деревень Тайри и Харис и артиллерийские обстрелы.

В пятницу ливанский премьер Наваф Салам пообещал, что правительство продолжит работать над возвращением своей власти на всей территории страны и над восстановлением затронутых конфликтом районов Ливана.