Американские военные нанесли удары по катерам КСИР и ракетной установке на юге Ирана

В CENTCOM считают эти удары не нарушением перемирия, а самообороной

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Военные США нанесли удары по двум катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и позиции зенитно-ракетного комплекса в Бендер-Аббасе на юге Ирана, сообщает журналист Fox News.

"Два иранских катера были пойманы за установкой мин в Ормузском проливе. (...) Американские военные уничтожили оба судна КСИР, а также нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса в Бендер-Аббасе, который целился в американские военные самолеты", - написала журналист телеканала Дженнифер Гриффин в соцсети X со ссылкой на военный источник.

По ее словам, военные сообщили, что удары носили оборонительный характер и не являются нарушением действующего между США и Ираном режима прекращения огня.

"Удары носили оборонительный, не наступательный характер и не были попыткой нарушить перемирие", - подчеркнула журналист.

Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хоукинс в своем заявлении подтвердил факт инцидента, уточнив, что военные нанесли удары в рамках самообороны "для защиты наших войск от угрозы со стороны иранских сил".

Он пояснил, что целями ударов стали ракетные пусковые установки и иранские катера, пытавшиеся установить мины.

"Центральное командование продолжает защищать наши силы, проявляя сдержанность в условиях продолжающегося перемирия", - заверил Хоукинс.

"Последние звонки" прозвучат в РФ 26 мая для более 660 тысяч школьников

МИД РФ требует от Чехии освободить задержанного митрополита Илариона

