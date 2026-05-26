Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военных КСИР в результате атаки США

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере четверо военнослужащих Корпуса стражей исламский революции (КСИР) погибли в результате американской атаки против Ирана, сообщили иранские СМИ.

Официального подтверждения иранских властей пока не последовало. Ранее военные Ирана выступили с предупреждением, что новая американская атака повлечет за собой ответные меры, передает агентство Fars.

Высокопоставленный представитель вооруженных сил Ирана Аболфазл Шекарчи заявил, что любая новая агрессия против Ирана встретит "гораздо более жесткий" ответ, который выйдет за пределы региона.

Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хоукинс сказал, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны "для защиты наших войск от угрозы со стороны иранских сил".

Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и иранские катера, пытавшиеся установить мины.

"Центральное командование продолжает защищать наши силы, проявляя сдержанность в условиях продолжающегося перемирия", - сказал Хоукинс.