Поиск

НАТО разворачивает дополнительный ЗРК Patriot для защиты авиабазы Инджирлик в Турции

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - НАТО развертывает еще один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в районе авиабазы Инджирлик на юге Турции, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление турецкого Минобороны.

"В дополнение к мерам, принятым на национальном уровне, по обеспечению безопасности воздушного пространства и граждан, еще один ЗРК Patriot, выделенный Объединённым авиационным командованием НАТО в Рамштайне, Германия, развернут в провинции Адана, вдобавок к уже имеющемуся испанскому ЗРК Patriot", - говорилось в заявлении.

По данным СМИ, на этой авиабазе, кроме турецких войск, присутствуют военнослужащие США, Катара, Испании, Польши.

Ранее силы НАТО перехватили в ходе трех разных инцидентов три баллистические ракеты, запущенные из Ирана в сторону Турции.

Хроника 28 февраля – 18 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

