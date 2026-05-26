Глава космических сил КСИР предупредил о "решительном ответе" на нарушение США перемирия

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Сейед Маджид Мусави заявил о готовности ответить на нарушение режима прекращения огня со стороны США.

В своем заявлении в соцсети X Мусави раскритиковал продолжающуюся дипломатию, заявив, что "переговоры с врагом - это сплошная потеря".

Он сказал, что воздушно-космические силы, которые курируют иранские программы стратегических баллистических ракет и беспилотников, остаются "крайне бдительными, полностью готовыми к решительному и быстрому ответу" и находятся в ожидании приказа от главнокомандующего.

Ранее во вторник министерство иностранных дел Ирана заявило, что США пошли на нарушение режима прекращения огня, атаковав цели в иранском регионе Хормозган, где расположен порт Бендер-Аббас.

Иран КСИР США
