В Ереване отметили, что ограничения на поставки товаров в Россию существовали всегда

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Ограничения на поставки из Армении в Россию ряда товаров существовали всегда и связаны с несоответствием ряду стандартов, заявил журналистам глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Проблемы, конечно, не в таких объемах и глубине, в каком они представляются. Очень часто этим вопросом специально спекулируют отдельные политические силы и СМИ. Но проблема есть. Она была всегда при поставках такого объема продукции в Россию", - сказал он.

По его словам, страна-импортер имеет право отказать в импорте, если товар не соответствует определенным нормативам.

"Российская сторона говорит, что какой-то товар не соответствует тем или иным требованиям, иногда выясняется, что это правда, а иногда - нет. Для вас секрет, что наряду с десятками видами качественной армянской продукции может быть какой-то товар, не соответствующий стандартам? И что же тогда должна делать страна-импортер? Должна закрывать", - сказал Мирзоян.

При этом он отметил, что "могут быть и политические слои, обсудим, увидим".

23 мая Роспотребнадзор сообщил о приостановке продажи в России выявленной некачественной алкогольной продукции из Армении, а именно вина и коньяка, произведенного компаниями "Веди-Алко", "Абовянский коньячный завод" и "Винно-коньячный дом "Шахназарян".

22 мая Роспотребнадзор запретил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды "Джермук" из-за выявленного превышения содержания гидрокарбоната - иона, хлоридов и сульфатов.

Россельхознадзор с 22 мая ограничил ввоз цветочной продукции из Армении.