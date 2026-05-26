КСИР подтвердил гибель своих военнослужащих в ходе атаки США

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) официально подтвердил гибель четырех своих военнослужащих в результате американских авиаударов, нанесенных во вторник рано утром в районе побережья страны в Персидском заливе.

Согласно сообщению, опубликованному в телеграм-канале Корпуса, погибшими являются четверо военнослужащих военно-морских сил КСИР. Информацию о гибели военных ранее распространили иранские СМИ.

Иранские военные выступили с предупреждением, что новая американская атака повлечет за собой ответные меры, сообщало агентство Fars.

Высокопоставленный представитель вооруженных сил Ирана Аболфазл Шекарчи заявил, что любая новая агрессия против Ирана встретит "гораздо более жесткий" ответ, который выйдет за пределы региона.

Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хоукинс заявил, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны "для защиты наших войск от угрозы со стороны иранских сил".

Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и иранские военные катера, пытавшиеся установить мины.

"Центральное командование продолжает защищать наши силы, проявляя сдержанность в условиях продолжающегося перемирия", - сказал Хоукинс.