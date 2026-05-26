Иранские военные предупредили об ответе на новую атаку США

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Иранские военные предупредили, что новая американская атака не останется без ответа, передает агентство Fars.

Высокопоставленный представитель вооруженных сил Ирана Аболфазл Шекарчи заявил, что любая новая агрессия против Ирана встретит "гораздо более жесткий" ответ, который выйдет за пределы региона.

Он указал, что в случае нового витка войны атаки Ирана выйдут за пределы региона и будут более масштабными и жестокими, чем в предыдущих раундах.

Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хоукинс заявил, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны "для защиты наших войск от угрозы со стороны иранских сил". По его словам, целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и иранские катера, пытавшиеся установить мины.

"Центральное командование продолжает защищать наши силы, проявляя сдержанность в условиях продолжающегося перемирия", - заверил Хоукинс.