США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузскому проливу

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон и Тегеран в рамках работы над соглашением достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива, однако сделка еще не заключена, пишет The New York Times.

"Соединенные Штаты и Иран достигли принципиального соглашения, предусматривающего открытие Ормузского пролива", - сообщает издание, ссылаясь на американского чиновника.

Однако газета подчеркивает, что пока не ясно, как скоро судоходство в проливе сможет возобновиться, поскольку "сделка еще не подписана".

"Поскольку детали соглашения еще не проработаны, остается неясным, какого рода контроль Иран продолжит осуществлять над проливом и будет ли он осуществлять его, а также сможет ли он взимать плату за проход", - обращает внимание The New York Times.

Между тем CBS News со ссылкой на источники в американской разведке отмечает, что иранские чиновники, уполномоченные сотрудничать с американской администрацией, "испытывают трудности с коммуникацией внутри собственной правительственной системы", поскольку местонахождение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи тщательно скрывается, а возможность связаться с ним напрямую отсутствует.

"И это главная причина, по которой детали потенциальной сделки с Ираном и прошлых соглашений медленно появляются. (...) Когда США направляют предлагаемые детали, трудности с установлением контакта с верховным лидером приводят к длительной задержке в получении ответа", - поясняет телеканал.

Ранее в ночь на понедельник телеканал Fox News со ссылкой на информированного американского чиновника сообщил, что рамочное соглашение США с Ираном готово на 95%.

По его словам, Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением, и мы на 95% готовы". При этом он указал, что переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива. Источник телеканала отметил, что США могут возобновить боевые действия, если соглашение в итоге не будет достигнуто.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил своих переговорщиков не спешить с согласованием меморандума с Ираном.

"Я попросил моих представителей не торопиться со сделкой, так как время - на нашей стороне", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что морская блокада Ирана сохранится до подписания меморандума, а также в очередной раз отметил, что Ирану "нужно понять, что они никогда не должны получить ядерное оружие".

Хроника 28 февраля – 25 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
