Израиль расширяет наземные операции в Ливане

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Израильские военнослужащие приступили к выполнению боевых заданий за пределами учрежденной на юге Ливана зоны безопасности, пишет The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ сообщила The Times of Israel о расширении в последние дни наземных операций за пределы обозначенной зоны безопасности в некоторых районах южного Ливана", - пишет издание.

В свою очередь некоторые израильские СМИ сообщают, что это было сделано для оттеснения группировки "Хезболла" дальше на север и снижения угрозы атак на территорию Израиля при помощи БПЛА.

Буферную зону, которую называют зоной безопасности, Израиль создал в Ливане ранее в этом году. В нее входят южные районы Ливана - вплоть до реки Литани. Изначально сообщалось, что зона будет действовать, пока бойцы "Хезболлы" не прекратят угрожать израильской территории.

