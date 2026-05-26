ВС Израиля сообщили об ночных ударах по сотне целей "Хезболлы" в Ливане

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Израильские военные за ночь нанесли удары более чем по 100 целям, связанным с движением "Хезболла" на юге Ливана и в долине Бекаа на востоке страны, сообщила Армии обороны Израиля ЦАХАЛ.

"В результате нескольких ряда ударов по долине Бекаа была поражена инфраструктура террористов, в том числе склад вооружений "Хезболлы"", - говорится в сообщении.

В южном Ливане целями ЦАХАЛ стали более 90 целей - склады с оружием, командные центры, наблюдательные посты и другие объекты инфраструктуры "Хезболлы".

ЦАХАЛ предупредил 26 мая жителей города Эн-Набатия на юге Ливана о скорых ударах по объектам "Хезболлы". Население призвали перейти в зону севернее реки Захрани, пишет The Times of Israel.

"В связи с нарушениями террористической организацией "Хезболлой" перемирия ЦАХАЛ вынужден действовать с силой, мы не намерены причинять вам вред", - заявил представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 27 мая о наращивании ударов по "Хезболлы", в то время как бойцы движения усилили атаки с применением БПЛА.