ВС Израиля сообщили об ночных ударах по сотне целей "Хезболлы" в Ливане

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Израильские военные за ночь нанесли удары более чем по 100 целям, связанным с движением "Хезболла" на юге Ливана и в долине Бекаа на востоке страны, сообщила Армии обороны Израиля ЦАХАЛ.

"В результате нескольких ряда ударов по долине Бекаа была поражена инфраструктура террористов, в том числе склад вооружений "Хезболлы"", - говорится в сообщении.

В южном Ливане целями ЦАХАЛ стали более 90 целей - склады с оружием, командные центры, наблюдательные посты и другие объекты инфраструктуры "Хезболлы".

ЦАХАЛ предупредил 26 мая жителей города Эн-Набатия на юге Ливана о скорых ударах по объектам "Хезболлы". Население призвали перейти в зону севернее реки Захрани, пишет The Times of Israel.

"В связи с нарушениями террористической организацией "Хезболлой" перемирия ЦАХАЛ вынужден действовать с силой, мы не намерены причинять вам вред", - заявил представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 27 мая о наращивании ударов по "Хезболлы", в то время как бойцы движения усилили атаки с применением БПЛА.

Хроника 28 февраля – 26 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Хезболла Ливан ЦАХАЛ Эн-Набатия Израиль
Задержанный в Чехии митрополит Иларион вышел на свободу

МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии в РФ

Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль

В ФСВТС сообщили о переговорах с Индией по дополнительной партии С-400

Иран возвращается в интернет

Brent дорожает на 2,8%, WTI дешевеет на 4,4%

BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

Что случилось этой ночью: вторник, 26 мая

Рубио заявил, что согласование формулировок по сделке с Ираном может занять несколько дней

У второго испанца с лайнера Hondius подтвержден хантавирус

