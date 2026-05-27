Армения рассчитывает привлечь кредиты МБРР и Фонда ОПЕК на 250 млн евро

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Правительство Армении одобрило подписание кредитного соглашения с Международным банком реконструкции и развития (МБРР, группа Всемирного банка) на сумму 170,3 млн евро.

Как говорится в решении правительства, соглашение о кредите бюджетного содействия на сумму 170,3 млн евро, или $200 млн будет подписано по итогам переговоров со Всемирным банком, состоявшихся в октябре 2025 года и феврале 2026 года.

"Предпосылкой для получения бюджетной поддержки является реализация мер и реформ в ряде секторов", - говорится в решении.

Кредит предоставляется сроком на 28 лет, из которых льготный период 10 лет. Годовая процентная ставка по кредиту: 6-месячный Euribor плюс меняющийся спред. По состоянию на 14 апреля, процентная ставка составляла 3,717% (6-месячная ставка Euribor - 2,437%, спред - 1,28%).

В свою очередь, Фонд международного развития ОПЕК в рамках программы реформ предоставит Армении кредит на 80 млн евро.

"Программа реформ включает либерализацию инвестиций и торговли, содействие конкуренции, инвестиционные и таможенные реформы, защиту экономической конкуренции, цифровизацию и кибербезопасность, реформы в климатическом законодательстве, улучшение управлением выбросами", - отмечается в документе.

