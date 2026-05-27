Проект сделки США и Ирана включает восстановление судоходства в Ормузе и отмену блокады иранских портов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Первоначальные договоренности Вашингтона и Тегерана включают в себя возвращение судоходства через Ормузский пролив в стандартный режим, а также отказ США от блокады иранских портов и отвод американских сил от Ирана, сообщает в среду Iran International.

"Иранское государственное телевидение сообщило, что Тегеран получил черновик предварительной неофициальной основы для меморандума о взаимопонимании с США, который должен привести к возобновлению коммерческого судоходства в Ормузском проливе и положить конец морской блокаде США", - информирует издание.

"По информации телевидения, в рамках соглашения США выведут военные силы из районов, прилегаюших к Ирану, и снимут блокаду, а Иран за месяц восстановит объемы коммерческого транзита через Ормузский пролив до уровня, существовавшего до начала конфликта", - передает Iran International.

Согласно иранской стороне, регулировать движение судов через Ормузский пролив будут Иран и Оман.

Если США и Иран добьются финального соглашения за 60 дней, то его должны будут закрепить в качестве юридически обязательного за счет резолюции СБ ООН.

Однако нынешний меморандум еще не утвержден. Iran International отмечает, что иранская сторона пообещала не предпринимать каких-либо шагов, если не будет надежного средства контролировать выполнение согласованных мер.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней.