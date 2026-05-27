Министр обороны Афганистана заявил о расширении двусторонних отношений с Россией

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб заявил, что взаимодействие с РФ имеет важное значение для страны, необходимо продолжать расширять отношения.

"Взаимодействие с Россией имеет важное значение для нас. Афганистан и Россия имеют долгие и исторические отношения, в этом направлении мы хотим двигаться дальше. Мы расширили двусторонние отношения", - сказал Якуб на двусторонней встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

"Россия в нашем регионе и во всем мире - важная страна", - подчеркнул он.

Якуб поблагодарил РФ за признание Исламского Эмирата Афганистан.

"К сожалению, даже сейчас Афганистан сталкивается с экономическими и гуманитарными проблемами, введенные санкции не дают полностью решить эти проблемы", - сказал министр обороны.

