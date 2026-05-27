Трамп заверил, что приближение выборов в США не влияет на его позицию по Ирану

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Приближение промежуточных выборов в США никак не влияет на позицию Вашингтона на переговорах по иранской проблеме, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"В данном случае промежуточные факторы - это не фактор для меня", - сказал он на совещании с членами своей администрации в Вашингтоне.

"Я делаю это для всего мира", - добавил он, говоря о своих действиях в отношении Ирана. Также Трамп в очередной раз заявил, что не допустит, чтобы у Ирана было ядерное оружие.

По мнению американского президента, Иран, а не США, больше заинтересован в быстром заключении соглашения. Он считает, что это связано с экономическими трудностями, с которыми столкнулись иранцы.

Промежуточные выборы в Конгресс пройдут в США в ноябре. Американские СМИ отмечают, что иранский кризис может оказать влияние на итоги голосования, так как военная операция против Ирана непопулярна среди американцев. Кроме того, кризис с Ираном приводит к высоким ценам на горючее, что также не нравится избирателям.