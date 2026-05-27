Рубио ждет в ближайшие часы и дни понимания, возможен ли еще прогресс с Ираном

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В ближайшие часы и дни станет ясно, можно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы хотим заключить соглашение, и я думаю, что есть некоторый прогресс. В ближайшие часы и дни мы увидим, можно ли добиться большего прогресса", - заявил он в ходе заседания кабинета министров.

Госсекретарь отметил, что дипломатическое решение - наилучший вариант решения проблемы, и американские переговорщики продолжают работать над урегулированием.

При этом Рубио напомнил, что у США есть и другие варианты действий в том случае, если добиться соглашения не получится.



