Трамп считает, что Иран стремится к сделке с США, но не исключает и возобновление боев

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у иранской стороны есть сильное желание добиться сделки с Вашингтоном.

"У Ирана большое желание. Они очень много работают, чтобы добиться сделки. Но пока что этого нам недостаточно", - сказал Трамп на совещании с членами своей администрации.

Он отметил, что недоволен тем, что пока не удалось достичь соглашения.

Глава Белого дома не исключил возможности возобновления боевых действий в отношении Ирана. "Посмотрим, что произойдет. Возможно, нам придется вернуться и завершить работу. А, может, нет", - сказал Трамп, говоря о сценарии, при котором американская военная операция может возобновиться.