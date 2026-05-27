Поиск

Трамп считает, что Иран стремится к сделке с США, но не исключает и возобновление боев

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у иранской стороны есть сильное желание добиться сделки с Вашингтоном.

В миреТрамп заявил, что США не намерены смягчать санкции против Ирана в обмен на обогащенный уранЧитать подробнее

"У Ирана большое желание. Они очень много работают, чтобы добиться сделки. Но пока что этого нам недостаточно", - сказал Трамп на совещании с членами своей администрации.

Он отметил, что недоволен тем, что пока не удалось достичь соглашения.

Глава Белого дома не исключил возможности возобновления боевых действий в отношении Ирана. "Посмотрим, что произойдет. Возможно, нам придется вернуться и завершить работу. А, может, нет", - сказал Трамп, говоря о сценарии, при котором американская военная операция может возобновиться.

Хроника 28 февраля – 27 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 27 мая

Трамп заявил, что Ормузский пролив не должна контролировать ни одна страна

 Трамп заявил, что Ормузский пролив не должна контролировать ни одна страна

Белый дом опроверг сообщения иранских СМИ о проекте договоренностей с США

 Белый дом опроверг сообщения иранских СМИ о проекте договоренностей с США

Трамп заявил, что США не намерены смягчать санкции против Ирана в обмен на обогащенный уран

Армения получила письмо РФ о возможности денонсации соглашения о поставках газа

Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

 Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

В МИД Франции вызвали посла РФ из-за ситуации на Украине

Путин прибыл с госвизитом в Казахстан

Аномально жаркая погода сохраняется в странах Европы

 Аномально жаркая погода сохраняется в странах Европы

Финляндия заявила о нарушении российским военным самолетом ее воздушного пространства
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2358 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9612 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов