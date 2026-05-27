Рябков обсудил с представителем Ирана ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду встретился с заместителем секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери-Кяни, сообщает МИД РФ.

"Состоялся предметный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов текущей международной повестки дня с акцентом на ситуацию вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Багери-Кяни встретился с замминистра иностранных дел РФ Георгием Борисенко. Стороны, как сообщал МИД РФ, обсудили ход ирано-американского переговорного процесса.

В среду Армения получила от России письмо о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.