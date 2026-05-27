Трамп заявил, что согласится только на идеальную сделку с Ираном

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон мог бы заключить довольно выгодное соглашение с Ираном прямо сейчас, но он согласен только на идеальную сделку.

"Прямо сейчас мы можем заключить хорошую, но не отличную сделку. А раз это не отличная сделка, то нам она не нужна", - заявил он журналистам в ходе заседания кабинета министров в среду.

Трамп выразил уверенность в том, что США удастся договориться об идеальном соглашении без лазеек для Ирана, отметив, что переговоры проходят "достаточно хорошо".

"Соглашение должно быть идеальным", - подытожил он.

Президент США вновь отметил, что хотел бы, чтобы Саудовская Аравия, Катар и другие арабские страны присоединились к Соглашениям Авраама.

"Я не уверен, что мы должны вообще заключать соглашение с Ираном, если они этого не сделают (не присоединятся к Соглашениям Авраама - ИФ)", - подчеркнул Трамп.

Он спросил своего спецпосланника Стива Уиткоффа, присутствовавшего на заседании, согласятся ли данные страны присоединиться к этим соглашениям, и Уиткофф ответил, что "мы активно на этом настаиваем".

Соглашения Авраама были заключены при участии США в период первого срока Трампа в 2020 году между Израилем и тремя арабскими странами - Бахрейном, ОАЭ и Марокко. Договоренности предусматривают установление дипломатических отношений и открытие посольств, а также сотрудничество в экономике и других областях.

