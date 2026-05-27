ЕК предложит 16 июня приступить к первому кластеру переговоров с Киевом о присоединении к ЕС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) 16 июня предложит Совету ЕС по общим вопросам открыть первый из шести переговорных "кластеров" о вступлении Украины в Евросоюз, сообщило в среду интернет-издание Euractiv со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕК.

"Если это предложение будет принято лидерами ЕС в Европейском совете (на саммите ЕС 18-19 июня - ИФ), переговоры с Украиной, а также с Молдавией сначала будут посвящены их позициям по важнейшим демократическим, экономическим и институциональным основам ЕС", - пишет Euractiv.

Речь идет о первом кластере, который в Брюсселе называют "Основами". Он охватывает такие вопросы, как верховенство права, работа демократических институтов, реформа государственного управления, борьба с коррупцией, права человека, включая права национальных меньшинств.

В соответствии с обновленной методологией переговоров (с 2020 года), кластер "Основы" открывается первым и закрывается последним. Прогресс по этому кластеру определяет общий темп переговоров о вступлении в союз, объясняют в Еврокомиссии.

Как напоминает издание, такая перспектива появилась после поражения 12 апреля 2026 года на парламентских выборах в Венгрии правительства Виктора Орбана, которое твердо выступало против присоединения Украины к ЕС и препятствовало началу переговоров с Киевом.

Вместе с тем Euractiv отмечает, что точные условия членства Украины и Молдавии в ЕС остаются предметом обсуждения членами Евросоюза. Украинский президент Владимир Зеленский уже отклонил предложение канцлера Германии Фридриха Мерца от 20 мая 2026 года о том, что Украина могла бы присоединиться к ЕС в качестве "ассоциированного члена" без права голоса.

"Также представляется маловероятным, что Украина сможет присоединиться к Европейской экономической зоне (ЕС, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия) в качестве первого шага к полноправному членству в ЕС", - говорится в публикации европейского портала.