Поиск

ЕК предложит 16 июня приступить к первому кластеру переговоров с Киевом о присоединении к ЕС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) 16 июня предложит Совету ЕС по общим вопросам открыть первый из шести переговорных "кластеров" о вступлении Украины в Евросоюз, сообщило в среду интернет-издание Euractiv со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕК.

"Если это предложение будет принято лидерами ЕС в Европейском совете (на саммите ЕС 18-19 июня - ИФ), переговоры с Украиной, а также с Молдавией сначала будут посвящены их позициям по важнейшим демократическим, экономическим и институциональным основам ЕС", - пишет Euractiv.

Речь идет о первом кластере, который в Брюсселе называют "Основами". Он охватывает такие вопросы, как верховенство права, работа демократических институтов, реформа государственного управления, борьба с коррупцией, права человека, включая права национальных меньшинств.

В соответствии с обновленной методологией переговоров (с 2020 года), кластер "Основы" открывается первым и закрывается последним. Прогресс по этому кластеру определяет общий темп переговоров о вступлении в союз, объясняют в Еврокомиссии.

Как напоминает издание, такая перспектива появилась после поражения 12 апреля 2026 года на парламентских выборах в Венгрии правительства Виктора Орбана, которое твердо выступало против присоединения Украины к ЕС и препятствовало началу переговоров с Киевом.

Вместе с тем Euractiv отмечает, что точные условия членства Украины и Молдавии в ЕС остаются предметом обсуждения членами Евросоюза. Украинский президент Владимир Зеленский уже отклонил предложение канцлера Германии Фридриха Мерца от 20 мая 2026 года о том, что Украина могла бы присоединиться к ЕС в качестве "ассоциированного члена" без права голоса.

"Также представляется маловероятным, что Украина сможет присоединиться к Европейской экономической зоне (ЕС, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия) в качестве первого шага к полноправному членству в ЕС", - говорится в публикации европейского портала.

ЕК ЕС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пашинян анонсировал прокладку через Армению транзитного газопровода

 Пашинян анонсировал прокладку через Армению транзитного газопровода

Что произошло за день: среда, 27 мая

Трамп заявил, что Ормузский пролив не должна контролировать ни одна страна

 Трамп заявил, что Ормузский пролив не должна контролировать ни одна страна

Белый дом опроверг сообщения иранских СМИ о проекте договоренностей с США

 Белый дом опроверг сообщения иранских СМИ о проекте договоренностей с США

Трамп заявил, что США не намерены смягчать санкции против Ирана в обмен на обогащенный уран

Армения получила письмо РФ о возможности денонсации соглашения о поставках газа

Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

 Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

В МИД Франции вызвали посла РФ из-за ситуации на Украине

Путин прибыл с госвизитом в Казахстан

Аномально жаркая погода сохраняется в странах Европы

 Аномально жаркая погода сохраняется в странах Европы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2359 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9612 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов