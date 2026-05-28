Церемония официальной встречи Путина началась в столице Казахстана

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина, посещающего Казахстан с государственным визитом, началась во Дворце независимости в Астане.

Путин прибыл на площадь перед зданием Дворца, где выстроился почетный караул.

Помимо церемониальной процедуры встречи Путина президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, предусмотрены и другие элементы, сопутствующие государственному визиту, в том числе запланирован пролет самолетов с российским триколором.

Особенность этого визита заключается в том, что вопреки протокольной практике он стал вторым государственным визитом Путина в Казахстан за время его президентского срока.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что, как правило, в рамках одного президентского срока проводится один государственный визит.

"Но, поскольку это второй государственный визит, это призвано, по предложению казахских друзей, подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень отношений наших двух стран", - сказал Ушаков.

Четверг - основной и официальный день госвизита президента России, но неформально он начался еще накануне.

Путин прибыл в Астану в четверг вечером с трехдневной поездкой, у трапа самолета его встретил президент Токаев, и после приветственной церемонии лидеры поехали в резиденцию президента Казахстана "Кедровый дом", где был запланирован их неофициальный дружеский обед в формате тет-а-тет.

В ходе этого общения, как ожидалось, президенты должны были обсудить повестку предстоящих двусторонних переговоров, а также вопросы саммита Высшего евразийского экономического совета, который состоится 29 мая в Астане.

Как заявил ранее Путин, доверительные отношения, сложившиеся между ним и Токаевым, позволяют лидерам откровенно обсуждать любые вопросы.

"У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения. Наши встречи, беседы всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат", - отметил Путин в своей статье в газете "Казахстанская правда", которая была опубликована в преддверие визита.

Во главу угла, подчеркнул он, неизменно ставится наращивание взаимовыгодных российско-казахстанских связей во всех областях.

"Стратегическое партнёрство и союзничество двух стран опираются на нерушимые принципы взаимного уважения и доверия, выступают важным фактором обеспечения мира, стабильности и социально-экономического развития на всём евразийском пространстве", - отметил президент РФ.

Путин выразил уверенность, что предстоящие переговоры в рамках визита придадут существенный импульс дальнейшему укреплению российско-казахстанского партнёрства.

После завершения церемонии приветствия начнутся и переговоры, которые по традиции пройдут сначала в узком, а затем и расширенном форматах.

"Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанских отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Имеется в виду, что лидеры обменяются мнениями по региональным и международным сюжетам", - говорил перед визитом Ушаков.

Ключевым вопросом является и энергетика, в том числе тема увеличения транзита российской нефти через Казахстан, а также договоренности о строительстве при участии госкорпорации "Росатом" первой в Казахстане атомной электростанции.

По итогам переговоров запланировано подписание порядка 16 документов.

Главный среди них - совместное заявление президентов России и Казахстана "О семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана", в котором обозначена приоритетная задача последовательного укрепления всего комплекса двустороннего сотрудничества.

Документы, которыми стороны обменяются, затрагивают различные сферы сотрудничества - от энергетики, финансов до здравоохранения и туризма.

В заявлении для прессы президенты подведут итоги состоявшихся переговоров.

Программа визита на этом не завершится, предусмотрены необычные пункты, президентам продемонстрируют три видеопрезентации российско-казахстанского сотрудничества в различных сферах, также запланирована церемония на аллее Вечной дружбы России и Казахстана, в рамках которой посадят дерево.

Завершится визит государственным приемом от имени президента Казахстана.

Рабочая программа Путина в Астане продолжится в повесткой ЕАЭС.