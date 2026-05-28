Каллас заявила, что дипломаты из стран ЕС не собираются эвакуироваться из Киева

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Дипломатический корпус стран ЕС не намерен покидать Киев, сообщила в четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Европейцы остаются, уходит Америка", - отметила она.

Ранее на этой неделе сообщалось о телефонном разговоре Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечалось, что Лавров привлек внимание к заявлению МИД России от 25 мая, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительства в украинской столице, рекомендовано обеспечить эвакуацию своего дипломатического персонала и других граждан в связи с тем, что "Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений".