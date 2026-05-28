Израильские военные наносят удары по городам Тир и Эн-Набатия на юге Ливана

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг атаковала с воздуха города Тир и Эн-Набатия на юге Ливана, сообщает Al Jazeera.

По данным местных СМИ, жертвами бомбардировок в Тире стали два человека.

До этого сообщалось о гибели шести человек при ударе израильского дрона на шоссе Адлун в районе Наби-Сари недалеко от города Сайда.

Телеканал напоминает, что ЦАХАЛ наносит удары по Тиру с вечера среды. Ранее в этом городе и вокруг него скопились тысячи беженцев, ушедших из других районов южного Ливана. В среду жители начали покидать Тир. Одновременно в городе продолжаются поисково-спасательные операции.

Накануне в ЦАХАЛ заявили, что удары нацелены на командные центры "Хезболлы" в Тире и его окрестностях. Также в среду израильские военные объявили предупреждение об эвакуации с этой территории.

Древний город Тир входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первое упоминание Тира датируется XIV веком до н.э. Считается, что в этом городе изобрели пурпурную краску. Тир основал в Средиземноморье такие колонии, как Карфаген, Катис и другие. В Средние века Тир был одним из главных городов Востока. В городе сохранились памятники архитектуры времен античности.