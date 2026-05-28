КСИР пригрозил решительно ответить США в случае новых атак

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в четверг выступил с угрозой жестко ответить на новые атаки США после того, как американские вооруженные силы нанесли удары в районе города Бендер-Аббас.

"Если эта акция повторится, американские военные столкнутся с жестким ответом", - говорится в заявлении КСИР, опубликованном на сайте Sepah News после ответного ракетного обстрела неназванной американской базы в регионе.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в четверг обвинило Иран в нанесении ракетного удара по Кувейту, где расположена используемая Пентагоном авиабаза Али Аль-Салем.

"Иран запустил баллистическую ракету в направлении Кувейта, которая была успешно перехвачена кувейтскими силами. (...) Это вопиющее нарушение режима прекращения огня со стороны иранского режима произошло через несколько часов после того, как иранские силы запустили пять односторонних ударных беспилотников, представлявших явную угрозу в районе Ормузского пролива и вблизи него", - говорится в заявлении.

Ранее в CENTCOM сообщили, что американские военные в ночь на четверг сбили четыре иранских беспилотника-камикадзе и нанесли удар по станции наземного управления в Бендер-Аббасе, с которой готовился запуск пятого беспилотника. При этом в CENTCOM подчеркнули, что действия военных были "чисто оборонительными и направленными на поддержание режима прекращения огня".

Тем временем кувейтские вооруженные силы в четверг сообщили, что страна подверглась ракетному обстрелу и налету ударных беспилотников, которые были перехвачены. Объекты, против которых была направлена атака, не указываются.

Хроника 28 февраля – 28 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
