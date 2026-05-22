Дочь Рауля Кастро уверена в его безопасности

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Дочь бывшего председателя Компартии Кубы Рауля Кастро Мариэла исключила вероятность того, что ее отца похитят после того, как в его отношении были вынесены обвинения в США, сообщает EFE.

"Мы готовы бороться. Его никто не похитит. Могу вас в этом заверить", - сказала она.

По ее словам, Рауль Кастро воспринял новость из США спокойно и с улыбкой.

Минюст США 20 мая обнародовал обвинения против 94-летнего Рауля Кастро, а также пяти других лиц, им инкриминируют убийства и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году двух американских самолетов, принадлежавших гуманитарной организации Нermanos en rescate, учрежденной кубинскими экспатами в США.