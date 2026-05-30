Великобритания, США и Австралия разрабатывают военные безэкипажные подводные аппараты

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - США, Британия и Австралия в рамках оборонного партнерства AUKUS ведут работы над боевыми подводными дронами, заявил в субботу шеф Пентагона Пит Хегсет.

"Знаковый проект даст целый набор легко адаптирующихся, готовых к разнообразным миссиям безэкипажных подводных аппаратов, спроектированных для поддержки миссий под водой и сохранения наших коллективных преимуществ на море", - приводят британские СМИ слова Хегсета.

В свою очередь глава Минобороны Британии Джон Хили сообщил, что страны создают современные системы слежения и вооружения для подобных дронов. По его словам, эти аппараты помогут Лондону, Вашингтону и Канбере эффективнее реагировать на угрозы, в том числе для подводных коммуникационных кабелей и трубопроводов.

Согласно заявлению AUKUS, первые подобные аппараты начнут поступать на вооружение в 2027 году.

Планируется, что такие дроны усилят возможности США, Британии и Австралии в сфере разведки и нанесения ударов, помогут бороться с вражескими подлодками и кораблями, займутся разминированием, ведением радиоэлектронной борьбы, будут действовать в спорных прибрежных водах.

Оборонное партнерство AUKUS было заключено между Австралией, Великобританией и США в сентябре 2021 года с целью укрепления безопасности и оборонного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках соглашения страны планировали совместно разрабатывать передовые военные технологии, включая создание атомных подводных лодок для Австралии в неядерном оснащении.

Программа подводных дронов относится ко второму компоненту (Pillar II) AUKUS: он включает в себя разработки современных военных технологий в сферах квантовой вычислительной техники, подводных аппаратов, гиперзвукового оружия, технологий искусственного интеллекта и кибертехнологий.