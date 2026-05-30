UKMTO отметило, что уровень угрозы для судоходства в Ормузском проливе остается критическим

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Уровень угрозы для судоходства в Ормузском проливе остается на отметке "критический" на фоне продолжающейся американской блокады иранских портов, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

В сообщении подчеркивается, что блокада ограничивает весь входящий и исходящий трафик из иранских портов.

UKMTO предупредило, что нейтральные торговые суда, следующие через Ормузский пролив, должны держаться на расстоянии не менее 30 морских миль (около 56 км) от кораблей ВМС США и быть готовыми отвечать на радиосообщения или запросы американских вооруженных сил, "чтобы снизить риск быть ошибочно принятыми за угрозу".

"Меры по обеспечению соблюдения блокады включают в себя вывод из строя и обстрел судов, которые не демонстрируют немедленного подчинения блокирующим силам", - говорится в предупреждении.

В нем содержится предостережение против "проведения или участия в переброске грузов с судна на судно".

UKMTO отмечает, что суда "могут свободно перемещаться в международных водах" и что создание "зоны предупреждения" призвано информировать суда о том, что в этом районе "проводятся опасные военные операции".

При этом указывается, что угроза минирования судоходных маршрутов через пролив и помехи в работе спутниковых навигационных систем сохраняются.

Хроника 28 февраля – 30 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
WSJ узнала о поддержке США отдельных судов при прохождении через Ормузский пролив

Хегсет заявил, что США готовы снова нанести удары по Ирану в случае провала переговоров

