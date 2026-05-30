В Иране сообщили, что парламент страны вскоре одобрит планы по управлению Ормузом

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Иранский парламент в скором времени подтвердит планы Тегерана по контролю над Ормузским проливом, планируется принять закон по данной теме, заявил член президиума парламента Алиреза Салими.

"План по осуществлению Ираном управления и суверенитета над Ормузским проливом вскоре получит одобрение парламента. И, если на то будет воля Божья, он будет принят в качестве постоянного закона", - сказал он агентству ISNA.

По словам парламентария, весь Ормузский пролив приходится на территориальные воды Ирана и Омана, и только эти две страны имеют право определять, как следует осуществлять управление проливом.

Депутат отметил, что ранее Иран и Оман провели переговоры по этой теме, и Маскат объявил о "предварительных соглашениях" по этому вопросу.

В свою очередь американские власти ранее заявляли, что США контролируют ситуацию в районе Ормузского пролива, а не Иран.

В субботу вице-премьер Катара Сауд бин Абдулрахман бин Хассан Аль Тани, выступая на международном форуме по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре, заявил, что плата за прохождение Ормузского пролива может стать предметом переговоров, только если она пойдет на разминирование пролива и будет носить временный характер.