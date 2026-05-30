В CENTCOM подтвердили удар по судну, пытавшемуся войти в иранский порт

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в субботу официально подтвердило, что его силы вывели из строя коммерческое судно, которое пыталось прорвать американскую блокаду иранских портов.

"29 мая американские вооруженные силы, действующие в Оманском заливе, обеспечили соблюдение мер блокады, обезвредив судно под флагом Гамбии, пытавшееся направиться в иранский порт", - говорится в сообщении.

Ранее агентство The Associated Press со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией, сообщило, что силы CENTCOM нанесли удар по коммерческому судну, которое пыталось прорвать американскую блокаду и не останавливалось по требованию военных.

В результате удара, нанесенного американским самолетом, судно было выведено из строя и обездвижено, указал источник.

"Балкер Lian Star под флагом Гамбии проигнорировал многочисленные предупреждения американских сил, пытаясь войти в иранский порт. Судно было выведено из строя американской авиацией в Оманском заливе и остается там в дрейфе", - сказал он, добавив, что американские силы на его борт не поднимались.

Это уже шестое судно, которое американские военные перехватили с применением силы с начала блокады, отмечает агентство.

По данным CENTCOM, за время морской блокады ВМС США перенаправили уже 115 связанных с Ираном торговых судов, которые направлялись в порты этой страны или выходили из них.