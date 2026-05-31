По меньшей мере 12 человек пострадали в ходе беспорядков во Франции

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Не менее 12 человек получили ранения в результате беспорядков во Франции, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает газета Le Figaro.

По информации издания, в ходе беспорядков, начавшихся после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов УЕФА, пострадали по меньшей мере 12 человек, среди них восемь сотрудников полиции.

Семь полицейских получили ранения в Ажене, еще один был сбит автомобилем недалеко от Порт-Майо в Париже, водитель скрылся с места происшествия, пишет газета со ссылкой на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса.

По данным источника издания в полиции, двое человек находятся в тяжелом состоянии после ДТП на кольцевой автодороге в Париже, по которой двигались толпы болельщиков. Еще один человек получил ножевое ранение недалеко от площади Республики. Также сообщается о пострадавшей, которая находится в реанимации с остановкой сердца.

В ходе беспорядков по всей стране задержаны 416 человек, из них 283 - в Париже.

Как сообщалось, массовые беспорядки начались в Париже и других городах Франции вечером в субботу после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" над лондонским "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов УЕФА. В пресечении беспорядков задействованы 22 тыс. полицейских и жандармов, в том числе 8 тыс. в столице и ее окрестностях.

Арсенал УЕФА футбол ПСЖ Франция
