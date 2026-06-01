Иран заявил о затягивании переговоров с США из-за частой смены позиции Вашингтона

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Переговоры между США и Ираном затянулись из-за постоянной смены позиции и новых требований со стороны Вашингтона, заявил в понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Другая сторона постоянно меняет позицию, озвучивает новые или противоречащие друг другу требования и посылает различные, противоречащие друг другу сообщения в СМИ, и нет ничего удивительного в том, что такая ситуация затягивает процесс переговоров", - приводит его слова агентство ИРНА.

Багаи подчеркнул, что, помимо прочего, переговоры проходят в атмосфере недоверия сторон друг к другу.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп в конце прошлой недели ужесточил переговорную позицию по Ирану.