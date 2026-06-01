Президент Ирана выразил готовность сделать все для нормализации судоходства

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Иран готов принять все необходимые меры для нормализации судоходства в Ормузском проливе, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Об этом сообщает Tasnim.

"Исламская Республика Иран предпримет все возможные меры для нормализации морского движения в Ормузском проливе и сохранения стабильности и безопасности этого стратегического маршрута", - сказал Пезешкиан.

По его заверению, Иран "полностью готов содействовать морскому проходу и судоходству".

"Главная проблема связана с ограничениями и препятствиями, введенными США против иранского судоходства и торговли", - подчеркнул иранский президент. Он также заверил Такаити, что Иран постарается обеспечить более активное движение японских судов через Ормузский пролив.