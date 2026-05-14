Bloomberg сообщил о незаметном проходе японского супертанкера через Ормуз

Информацию о том, что судну удалось пройти по проливу подтвердил президент компании-владельца танкера

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Японский супертанкер Eneos Endeavor появился в Оманском заливе после того, как в последний раз сигнализировал о нахождении в Персидском заливе, сообщает Bloomberg.

Перерыв в передачах данных указывает на то, что судно прошло через Ормузский пролив, не передавая информацию о перемещении, отмечает агентство.

Танкер принадлежит японской нефтеперерабатывающей компании Eneos Holdings.

Президент компании Томохидэ Мията на пресс-конференции по итогам финансового года 14 мая подтвердил прохождение судна через Ормузский пролив. По его словам, компания ожидает прибытия судна в Японию с конца мая по начало июня.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который также объявил о прохождении судна, подтвердил, что оно не платило никаких сборов иранским властям за обеспечение прохода.

По словам премьер-министра Японии Санаэ Такаити, в Персидском заливе все еще находятся 39 судов, связанных с Японией.

Кроме того, по данным Bloomberg, из Ормузского пролива, по всей видимости, вышел также китайский нефтяной супертанкер Yuan Hua Hu.

Хроника 28 февраля – 14 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Япония Eneos Holdings Ормузский пролив Томохидэ Мията Тосимицу Мотэги
