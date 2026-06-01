В Ереване надеются на решение проблем с экспортом в Россию после июньских выборов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Министр экономики Армении Геворк Папоян заявил журналистам, что проблема с экспортом ряда товаров в Россию решится после намеченных на 7 июня парламентских выборов в республике.

"Сегодня премьер-министр Армении и президент России провели теплую беседу, все вопросы будут решены. Это технические вопросы, считаю, что после 7-8 июня они будут решены. Думаю, что после выборов все эти вопросы получат быстрое решение", - сказал Папоян.

По его словам, его министерство осуществляет программы поддержки для экспорта армянских товаров в Евросоюз.

"Экспорт в ЕС увеличился в два раза, но мы настроены агрессивно и нацелены увеличить экспорт в 4-5 раз", - отметил Папоян.

Россельхознадзор с 30 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Кроме того, Армении со 2 июня предписано остановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию.

