Мерц примет европейских лидеров в Берлине, чтобы обсудить отношения с Трампом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц в июне намерен принять лидеров европейских стран для того, чтобы обсудить нормализацию отношений с президентом США Дональдом Трампом, сообщает в понедельник Bloomberg.

"Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует принять европейских лидеров позднее в этом месяце, чтобы разработать план по сглаживанию отношений с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в июле", - пишет агентство со ссылкой на несколько источников.

По информации агентства, лидеры так называемой "пятерки E5" - Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши - соберутся в Берлине, чтобы подготовить пакет мер, который должен продемонстрировать усилия европейских союзников по принятию большей ответственности за собственную оборону.

По словам одного из источников, Мерц планирует пригласить на встречу генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Министры обороны стран E5 планируют провести отдельную встречу в Париже 12 июня, чтобы согласовать общую позицию к саммиту НАТО, который пройдёт 7-8 июля в столице Турции Анкаре, а также обсудить командные структуры на случай более широкого конфликта в Европе", - сообщил агентству еще один источник. Президент США неоднократно критиковал европейские страны за то, что те не поддержали операцию США в Иране и усилия по открытию Ормузского пролива. Позднее Трамп объявил о выводе 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. Мерц, в свою очередь, критиковал Трампа за отсутствие стратегии при ведении войны на Ближнем Востоке.

Фридрих Мерц США Германия Дональд Трамп НАТО
Экипажу задержанного Францией танкера Tagor вменяется отсутствие флага

