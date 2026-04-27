Мерц полагает, что США ведут переговоры с Ираном неэффективно

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, нынешняя переговорная тактика США не приносит успехов при контактах с Ираном, сообщает в понедельник агентство DPA.

"Иранцы явно сильнее, чем ожидалось, а у американцев явно нет по-настоящему убедительной стратегии на переговорах", - сказал Мерц во время посещения школы в Марсберге (земля Северный Рейн-Вестфалия).

По словам Мерца, Иран при этом "очень умело ведет переговоры или очень умело их не ведет".

"Целая нация подвергается унижению со стороны иранского руководства", - отметил канцлер.

Ранее ожидалось, что у главы МИД Ирана Аббаса Аракчи во время визита в Пакистан могут пройти консультации с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что отменил их поездку в Пакистан. По его мнению, дальнейшие контакты с Ираном вполне можно вести по телефону.

По прибытии в Санкт-Петербург Аракчи заявил, что подход Вашингтона привел к провалу первого раунда переговоров в Исламабаде, хотя в переговорах по урегулированию иранского кризиса и были сдвиги.