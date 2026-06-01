Великобритания сообщила об ударе по торговому судну в Персидском заливе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Грузовое судно, шедшее в северной части Персидского залива, было поражено неизвестным снарядом, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

После попадания неизвестного снаряда в правый борт произошел сильный взрыв. Это случилось примерно в 40 милях к юго-востоку от иракского порта Умм-Каср.

"UKMTO не располагает информацией о каких-либо последствиях для окружающей среды на данный момент", - сказано в сообщении. Началось расследование случившегося.

За последние три месяца UKMTO сообщила о 52 инцидентах, связанных с торговыми судами в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе. Из них 28 сообщений касались нападений, а 22 - подозрительной активности.

Хроника 28 февраля – 01 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
UKMTO Умм-Каср Ормузский пролив Персидский залив Ирак
Экипажу задержанного Францией танкера Tagor вменяется отсутствие флага

Золото резко дешевеет на опасениях эскалации на Ближнем Востоке

