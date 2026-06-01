Поиск

КСИР готов открыть дополнительные фронты в связи с действиями Израиля в Ливане

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана намерен открыть еще несколько фронтов в связи ударами Израиля по Ливану, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление КСИРа в иранском телеэфире.

Также КСИР пообещал сохранить Ормузский пролив закрытым.

"Иран считает пересечение красных линий в Ливане и Газе прямой войной", - заявил КСИР.

В ответ Иран намерен "проводить оборонительные операции, предпринимая значимые действия и открывая новые фронты, а также сохранять существующий расклад в Ормузском проливе".

Хроника 28 февраля – 01 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ливан КСИР Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что Израиль и "Хезболла" приостановят боевые действия

 Трамп заявил, что Израиль и "Хезболла" приостановят боевые действия

Что произошло за день: понедельник, 1 июня

Россельхознадзор запретил ввоз косточковых и винограда из Армении

 Россельхознадзор запретил ввоз косточковых и винограда из Армении

Экипажу задержанного Францией танкера Tagor вменяется отсутствие флага

 Экипажу задержанного Францией танкера Tagor вменяется отсутствие флага

Трамп не получал уведомлений от Ирана о приостановке переговоров

Золото резко дешевеет на опасениях эскалации на Ближнем Востоке

 Золото резко дешевеет на опасениях эскалации на Ближнем Востоке

Москва ждет от МАГАТЭ справедливой и заслуженной оценки ударов по ЗАЭС

Великобритания сообщила об ударе по торговому судну в Персидском заливе

Brent подорожала на 6,89% до $97,4 за баррель

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9671 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2426 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов