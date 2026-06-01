КСИР готов открыть дополнительные фронты в связи с действиями Израиля в Ливане

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана намерен открыть еще несколько фронтов в связи ударами Израиля по Ливану, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление КСИРа в иранском телеэфире.

Также КСИР пообещал сохранить Ормузский пролив закрытым.

"Иран считает пересечение красных линий в Ливане и Газе прямой войной", - заявил КСИР.

В ответ Иран намерен "проводить оборонительные операции, предпринимая значимые действия и открывая новые фронты, а также сохранять существующий расклад в Ормузском проливе".