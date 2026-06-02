Сбой добычи на Тенгизе 28 мая объяснили неисправностью трансформатора

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сбой добычи на месторождении Тенгиз связан с неисправностью трансформатора, восстановление может занять до десяти дней, сообщил вице-министр по ЧС Ерболат Садырбаев.

"Если говорить откровенно, с нашей стороны там какой-либо серьезной аварийной ситуации не произошло. По нашей версии, там имела место неисправность трансформатора, и этот случай рассматривается как штатное происшествие. Сегодня объект продолжает работу в обычном режиме в соответствии с графиком", - сказал Садырбаев на пресс-конференции после заседания правительства во вторник.

"По информации представителей Тенгиза, согласно их внутреннему плану работ, процесс (восстановления - ИФ) может занять от одной недели до десяти дней", - добавил он.

Ранее оператор месторождения - компания Тенгизшевройл (ТШО) - сообщала, что 28 мая 2026 года на месторождении на одном из объектов произошел "незначительный операционный сбой".

В Минэнерго Казахстана сообщали, что операционный сбой на Тенгизе привел к временному снижению добычи нефти.

1 июня в ТШО сообщили, что добыча на месторождении приблизилась к "нормальным операционным уровням".

Инцидент со сбоем в работе трансформаторов на месторождении уже имел место в январе 2026 года.

18 января 2026 года на Тенгизе произошло возгорание трансформаторов, на следующий день была приостановлена добыча нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии. На Королевском месторождении добыча была возобновлена 26 января, а на Тенгизе – 31 января. О полном восстановлении добычи на Тенгизе после данного инцидента министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил 11 марта.

Данный инцидент повлиял на темпы добычи на месторождении в I квартале 2026 года. Так, добыча упала в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,7 млн тонн.

Запасы нефти на Тенгизе – 3,1 млрд тонн. Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron corp. (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).