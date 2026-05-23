МИД Венгрии назвал восстановление прав венгерского меньшинства на Украине первостепенным

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Венгрия готова обсуждать какие-либо вопросы, касающиеся Украины, только после того, как Киев изменит отношение к венгерскому меньшинству в Закарпатье, сообщила в субботу на конференции в Праге глава венгерского МИД Анита Орбан.

"Как вы знаете, в Закарпатье существует венгерское меньшинство, и его права следует уважать. Для нас это важно, и этот вопрос в двусторонних отношениях - первый, потом мы можем обсудить и остальное", - сказала она.

По словам министра, ей уже удалось пообщаться на эту тему с ее украинским коллегой Андреем Сибигой. Встречу с ним она охарактеризовала как "добрую и плодотворную".

Отношения между Венгрией и Украиной осложнились в 2017 году, когда поначалу в Киеве приняли закон об обучении с пятого класса средней школы на украинском языке, а два года спустя ограничили употребление венгерского языка в стране.