Поиск

МИД Венгрии назвал восстановление прав венгерского меньшинства на Украине первостепенным

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Венгрия готова обсуждать какие-либо вопросы, касающиеся Украины, только после того, как Киев изменит отношение к венгерскому меньшинству в Закарпатье, сообщила в субботу на конференции в Праге глава венгерского МИД Анита Орбан.

"Как вы знаете, в Закарпатье существует венгерское меньшинство, и его права следует уважать. Для нас это важно, и этот вопрос в двусторонних отношениях - первый, потом мы можем обсудить и остальное", - сказала она.

По словам министра, ей уже удалось пообщаться на эту тему с ее украинским коллегой Андреем Сибигой. Встречу с ним она охарактеризовала как "добрую и плодотворную".

Отношения между Венгрией и Украиной осложнились в 2017 году, когда поначалу в Киеве приняли закон об обучении с пятого класса средней школы на украинском языке, а два года спустя ограничили употребление венгерского языка в стране.

Украина Закарпатье Венгрия Анита Орбан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госсекретарь США ждет хороших новостей по ситуации вокруг Ирана

В Тегеране заявили о сближении позиций с Вашингтоном

Тегеран согласовал с Исламабадом меморандум, открывающий путь для прекращения войны с США

 Тегеран согласовал с Исламабадом меморандум, открывающий путь для прекращения войны с США

Пентагон опубликовал новую серию ранее секретных данных об НЛО

 Пентагон опубликовал новую серию ранее секретных данных об НЛО

Красный Крест сообщил о смерти троих волонтеров в ДР Конго в самом начале вспышки Эболы

В Латвии в озеро упал и взорвался беспилотник

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Лукашенко заявил, что для Белоруссии главное - сохранить мирное небо над страной

 Лукашенко заявил, что для Белоруссии главное - сохранить мирное небо над страной

Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Армению в ошибочную логику

Временно остановлено движение всех поездов на территории Сербии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2292 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9543 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов