Министр обороны Израиля заявил о поддержке США ударов по Бейруту в случае обстрелов севера Израиля

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что США поддерживают планы нанесения ударов по южным пригородам Бейрута в случае нападения "Хезболлы" на север Израиля, сообщает новостной портал i24.

Отмечается, что эти заявления прозвучали после того, как Израиль отказался от непосредственных угроз нападения на южные пригороды Бейрута после вмешательства президента США Дональда Трампа.

"Премьер-министр Биньямина Нетаньяху и я вместе с Армией обороны Израиля возглавили инициативу (...): к району Дахия в Бейруте будут применяться те же меры, что и к северным районам Израиля. Если израильские города продолжат подвергаться нападениям, мы эвакуируем людей и нанесем удар по району Дахия в Бейруте, главному оплоту "Хезболлы", - сказал Кац, выступая на конференции по экспорту вооружений.

"Соединенные Штаты поддержали этот принцип и довели его до сведения ливанского правительства и всех заинтересованных сторон", - добавил он. По словам министра, "проверка эффективности этой политики станет ясна в ближайшие дни: либо нападения на израильские населенные пункты прекратятся, либо, если они продолжатся и мы нанесем удар по Дахии, то выполнение условий будет соблюдено".

Накануне Трамп заявил, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" установили режим прекращения огня.

"У меня состоялся очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Никакие войска на Бейрут не пойдут, они вернутся", - написал он в соцсети Truth Social.