В Ливане сообщили о продолжающихся ударах ВС Израиля

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Израильские военные продолжают наносить удары по южным районам Ливана, сообщило ливанское Национальное агентство новостей.

По его данным, утром в результате этих ударов погибли восемь человек. Удары были зафиксированы, в частности, в районе города Джибшит.

Армия обороны Израиля обратилась к жителям города Набатия на юге Ливана с призывом покинуть свои дома в преддверии израильских ударов. Военные также сообщили, что утром 2 июня заметили дрон, предположительно, запущенный ливанским шиитским движением "Хезболла" в сторону позиций ЦАХАЛа на юге Ливана. Из-за этого беспилотника в приграничном городе Кирьят-Шмона сработали сирены.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" после переговоров с ним согласились на прекращение огня и пообещали друг друга не атаковать.