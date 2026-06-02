Переговоры между Израилем и Ливаном начались в Вашингтоне

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Делегации из Израиля и Ливана начали в Вашингтоне переговоры о прекращении конфликта, сообщает во вторник The Guardian.

"Четвертый раунд переговоров между израильскими и ливанскими официальными представителями начался в Вашингтоне", - пишет издание со ссылкой на Национальное информационное агентство Ливана.

Ранее во вторник многие СМИ сообщали, что израильские военные продолжают наносить удары по южным районам Ливана.

По некоторым данным, утром во время нанесенных Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударов погибли восемь человек. Удары были зафиксированы, в частности, в районе города Джибшит.

В свою очередь, в ЦАХАЛ во вторник распространили предупреждение для жителей города Набатия на юге Ливана с призывом покинуть свои дома в преддверии израильских ударов.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" установили режим прекращения огня.

"У меня состоялся очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Никакие (израильские - ИФ) войска на Бейрут не пойдут, они вернутся", - написал он в соцсети Truth Social.

"Кроме того, через высокопоставленных представителей я провел хороший разговор с "Хезболлой", и они согласились на прекращение огня", - отметил Трамп.

"Израиль не будет атаковать их, они не будут атаковать Израиль", - заключил президент США.