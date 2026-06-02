ВМС США с начала блокады перехватили 122 связанных с Ираном судна

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - С начала морской блокады американские ВМС перехватили уже 122 связанных с Ираном торговых судна, которые направлялись в порты этой страны или выходили из них, сообщило во вторник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские войска перенаправили 122 коммерческих судна для обеспечения соблюдения правил", - говорится в сообщении.

Как указывает командование, продолжающуюся блокаду Ирана со стороны США обеспечивают тысячи американских военнослужащих на море, в воздухе и на суше.

"Блокада продолжает применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах", - отмечают в CENTCOM.