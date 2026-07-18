Иран отказывается от соблюдения меморандума о взаимопонимании с США

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Тегеран приостанавливает выполнение всех пунктов меморандума о взаимопонимании с США в связи с тем, что Вашингтон продолжает нарушать его, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

"США нарушили и сами остановили все обязательства, принятые в рамках меморандума, подписание которого прошло в Исламабаде", - приводит в субботу слова дипломата иранское агентство FARS.

Гарибабади добавил, что Тегеран отказывается от соблюдения условий меморандума, поскольку сейчас концентрируется на защите страны.