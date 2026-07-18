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Салат айсберг из Taco Bell стал причиной вспышки кишечной инфекции в США

Салат айсберг из Taco Bell стал причиной вспышки кишечной инфекции в США
Фото: dpa/picture-alliance

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Федеральные службы США пришли к выводу, что салат айсберг от мексиканского поставщика стал причиной масштабной вспышки кишечной инфекции в США. Потребителям рекомендовано не есть блюда с салатом в ресторанах сети Taco Bell в Индиане, Кентукки, Мичигане, Огайо и Западной Виргинии.

Как отмечает Associated Press, рекордное число случаев циклоспороза - желудочно-кишечного заболевания, вызываемого микроскопическим паразитом Cyclospora (цисклоспора), - зафиксировано более чем в 30 штатах, но эксперты отмечают, что не каждый эпизод можно объяснить одним источником.

Пока Управление по контролю за продуктами и лекарствами идентифицировало одного поставщика опасного салата и выясняет, остался ли он на рынке. Taco Bell уже заверяет, что сеть перешла на других поставщиков. Американцам также рекомендовано покупать целые кочаны салата айсберг, а не уже помытые и порезанные листья.

Между тем службы выясняют, кто еще мог закупать эти овощи, поскольку многие заболевшие не ели в ресторанах Taco Bell.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США напоминает, что вспышки циклоспороза традиционно случаются поздней весной и летом, их причиной становится загрязненная вода и плохо промытые фрукты и овощи.

Последняя крупная вспышка в США датируется 2019 годом, когда в стране было зафиксировано около 4700 случаев. Сейчас же только в штате Мичиган - в эпицентре циклоспороза - уже более 5000 случаев, в других штатах более 2000, но они пока не все подтверждены.

От заболевания никто не погиб, но в Мичигане более 100 человек госпитализированы. Десятки попали в больницы в других штатах.

Эксперты полагают, что рост числа случаев циклоспороза объясняется изменениями климата и новыми системами выявления паразита. Ранее похожие вспышки кишечных заболеваний, сопровождающихся сильной диареей, объясняли другими причинами.

Taco Bell США
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