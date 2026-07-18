Пожар уничтожил более 100 жилых домов в Норвегии

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Вспыхнувший 17 июля пожар уничтожил более ста жилых домов в поселке Крокстадельва в норвежском муниципалитете Драммен, сообщает общественный вещатель NRK.

Сотни человек были эвакуированы, информации о пропавших нет. Два человека пострадали от дыма и были доставлены в больницы. Жителям рекомендовано покинуть свои дома.

Утром в субботу подразделения пожарных прибыли в расположенный поблизости дом престарелых для возможной эвакуации. По данным полиции, на месте пожара были слышны взрывы. Возгорание также перешло на ближайший лес.

Пожарные констатируют, что им пока не удалось взять огонь под контроль. Тушить возгорания в лесу придется в течение всей субботы.

Норвежские СМИ называют этот пожар самым сильным за последние сто лет.