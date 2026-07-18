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Количество жертв заражения вирусом Эбола в ДР Конго превысило 860 человек

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Власти Демократической Республики Конго (ДРК) сообщили об увеличении до 864 человек числа скончавшихся вследствие заражения вирусом Эбола.

По данным властей, которые в субботу приводит агентство EFE, подтвержден 2 181 случай заражения, 722 пациента госпитализированы, 412 человек выздоровели. Уровень смертности в настоящее время составляет 39,6%.

В настоящее время эпидемия затронула восточные конголезские провинции Итури (эпицентр эпидемии), Северное и Южное Киву, Верхнее Уэле, а также Чопо.

В миреВ ВОЗ заявили, что текущая эпидемия лихорадки Эбола в ДРК распространяется быстрее предыдущихЧитать подробнее

"Группы реагирования расширяют эпидемиологический надзор, раннюю диагностику, уход за пациентами и отслеживание контактов для сдерживания распространения заболевания", - говорится в заявлении конголезских властей.

Лидировать по числу заражений продолжает провинция Итури.

В соседней Уганде, на которую ранее перекинулась эпидемия, в четверг выписали последнего пациента с Эболой. Всего в этой стране было зарегистрировано 20 подтвержденных случаев, двое пациентов скончались.

Вспышка эпидемии Эболы была официально объявлена 15 мая в конголезской провинции Итури, граничащей с Угандой и Южным Суданом. Затем она распространилась на другие конголезские провинции, а также на Уганду.

ДР Конго ДРК Эбола
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Количество жертв заражения вирусом Эбола в ДР Конго превысило 860 человек

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