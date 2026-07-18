В Иране зарегистрированы тысячи исков против США и Израиля

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Судебная система Ирана зарегистрировала более 3 тыс. исков в связи с военными преступлениями, совершенными Израилем и США за время прошлогодней 12-дневной войны и конфликта против Ирана, начавшегося 28 февраля этого года.

Об этом сказал на пресс-конференции представитель иранской судебной системы Асгар Джахангир.

Он отметил, что иранские власти задокументировали ущерб, причиненный вследствие упомянутых конфликтов, и возбудили сотни уголовных дел против должностных лиц США и Израиля за военные преступления.

По словам Джахангира, ущерб классифицирован в соответствии с Римским статутом по трем категориям: военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Он добавил, что собранные документы содержат свидетельства о преднамеренных ударах по мирным жителям, больницам, школам, ядерным объектам и жизненно важной инфраструктуре Ирана. Власти страны оценивают ущерб в $270 млрд.

"Каждый агрессор и любой, кто начинает войну, должен быть привлечен к ответственности и предан суду, и, помимо суда и наказания, должен компенсировать пострадавшей стране причиненный ущерб", - подчеркнул Джахангир.